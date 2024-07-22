تتجه أنظار متابعي الكرة المصرية، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لمتابعة لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وتشهد المواجهة ظاهرة لافتة بحضور 3 لاعبين من المغرب في صفوف الفريقين وهو ما يرسم ملامح القمة المرتقبة للدوري المصري.

وتسلط "إرم نيوز" الضوء على صراع الأسلحة المغربية في مواجهة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري:

محمد الشيبي

يعد محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، أحد أهم مفاتيح لعب فريقه؛ بسبب تميزه الواضح في إرسال الكرات العرضية لزملائه وهو ما يجعله لاعبًا مفضلًا باستمرار للمدرب كرونسلاف يورتشيش.

وظهر تأثر بيراميدز ببقاء الشيبي على مقاعد البدلاء في لقاء الدور الأول ضد الأهلي بقرار مثير للجدل من جانب مدربه، ولكن اللاعب ظهر بصورة رائعة بعد مشاركته وخاصة في الجانب الهجومي.

وشارك الشيبي خلال 33 مباراة هذا الموسم، وصنع 10 أهداف، وسجل هدفين وهو ما يعكس أهمية دوره في منظومة بيراميدز الهجومية.

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وليد الكرتي

لا شك في أن وليد الكرتي صاحب الـ 29 عامًا يؤدي دورًا مهمًّا كرمانة ميزان في تشكيل فريقه بيراميدز بجانب خبراته الطويلة كلاعب موهوب يجيد توزيع الكرات بجانب إفساد هجمات المنافسين.

وسجل الكرتي هدفين في الموسم الحالي كما صنع 9 أهداف لزملائه بجانب دوره كلاعب وسط مساند مع بلاتي توريه أو مهند لاشين ليصنع هذا الثلاثي جدارًا مميزًا أمام دفاعات بيراميدز.

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رضا سليم

يبحث رضا سليم جناح الأهلي عن ترك بصمة مؤثرة في موسمه الأول مع الفريق الأحمر بعدما واجه اللاعب المنضم من نادي الجيش الملكي مشكلة بسبب تذبذب مستواه.

ولعب الجناح صاحب الـ 24 عامًا خلال الموسم الحالي 28 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ويعتمد الأهلي على رضا سليم في أوقات عديدة كورقة رابحة في ظل اللجوء إلى خبرات الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات على الأطراف.