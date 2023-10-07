تصرف غريب من حسين الزبداني لاعب الأخدود في هدف الهلال الثالث (فيديو)
أبدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندهاشها من تصرف حسين الزبداني، لاعب الأخدود، في مواجهة الهلال، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي.
واستعاد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، بتحقيق الفوز بثلاثية دون رد، على حساب الأخدود.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 80 لصالح سالم الدوسري، نجم الهلال، والذي انبرى لها لتسديدها، لكن حارس الأخدود تصدى للكرة، لتعود في مواجهة زميله حسين الزبداني، الذي ابتعد عنها وتركها بكل غرابة ليجدها سافيتش ويسددها مسجلا الهدف الثالث.
وأبدى العديد من المتابعين استغرابهم من ردة فعل لاعب الأخدود وتركه للكرة وعدم إبعادها لتمر إلى منافسه بهذه الطريقة.
وتقدم الهلال بهدف أول عن طريق ميتشايل دي أوليفيرا، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
وفي الشوط الثاني، تألق اللاعب الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 71 و86.
الهلال أصبح في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين.
على الجانب الآخر، تواجد فريق الأخدود في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 6 مواجهات.