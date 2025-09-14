الهلال قد يعاقب.. ما البند الذي سمح لـ"لودي" بفسخ عقده من طرف واحد؟

يواجه نادي الهلال السعودي أزمة قانونية كبيرة بعد فسخ التعاقد مع البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، اليوم الأحد.

وتلقى الهلال إخطارًا رسميًا من ممثل لودي، يفيد بفسخ تعاقده مع "الزعيم"، في خطوة مفاجئة أثارت القلق داخل جدران البيت الهلالي.

وكان لودي قد انضم إلى الهلال، في يناير 2024، قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2027.

لكن مسيرته مع "الأزرق" انتهت، بعدما أعلن عبر حسابه على "إنستغرام" رغبته في الرحيل، حيث فوجئ بأنه لن يتمكن من المشاركة في الدوري السعودي - بناءً على قرار النادي - وأن ظهوره مع الهلال سيقتصر على مباريات قليلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان آخر ظهور بارز للودي بقميص الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، عندما خاض 5 مباريات كاملة، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

من جانبه، قال الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه على منصة "إكس": "سبب فسخ عقد لودي مع الهلال هو إسقاط اللاعب من قائمة دوري روشن، وعدم رغبة النادي في استخدام اللاعب بمركزه الأصلي (الظهير الأيسر) في مباريات كأس الملك والآسيوية".

وأوضح: "الإشكالية تكمن في أن المدة المتبقية من عقد لودي لا تزال طويلة، ما يعني غالبًا ضخامة مبلغ التعويض.. كما أن اللاعب لا يزال في الفترة المحمية، وهو ما يعني على الورق تطبيق العقوبات الرياضية، وعلى رأسها المنع من التسجيل".

وأضاف: "سبق أن حذرت مرارًا من السماح بتسجيل أجانب فوق العدد النظامي، بحجة مشاركتهم في البطولة الآسيوية.. هذه الممارسة ليست قانونية، وقد استعرضنا أحكامًا تؤكد ذلك".

وأشار إلى أن أندية أخرى واجهت مواقف مشابهة، قائلًا: "نجا الاتحاد عندما لم يستخدم جوتا حقه النظامي، ونجا الأهلي عندما لم يستخدم فيرمينو حقه النظامي.. لكن ذلك لم يكن يعني أن هذه الممارسة قانونية، وأخشى أن يدفع الهلال ثمنها".

وتابع: "لا زلت متفائلًا بأن القضية لن تصل إلى فيفا، وأن الأمر سينتهي بتسوية، وأن هناك ما نجهله حاليًا ويقوي موقف النادي.. سجل الهلال النظيف يجعل نسبة تطبيق أي عقوبة ضئيلة جدًا جدًا".