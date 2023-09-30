موقف رافينيا من المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" موقف الجناح البرازيلي رافينيا من المشاركة مع برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 29 أكتوبر المقبل في الجولة الـ11 من الليغا.

وشارك رافينيا أساسيا أمام إشبيلية أمس الجمعة في الجولة الثامنة من الليغا لكنه خرج في الدقيقة 37 بسبب الإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.

وذكرت "سبورت" أن رافينيا سيغيب، على الأقل، عن المباراتين المقبلتين لبرشلونة أمام بورتو (بدوري أبطال أوروبا) وغرناطة (في الليغا).