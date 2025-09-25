وكيل سافيتش يُرعب الهلال السعودي

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

سيرجي سافيتشالمصدر: حساب نادي الهلال على إكس
إرم نيوز
أثار وكيل اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، نجم وسط فريق الهلال، حالة من القلق لدى الجماهير الهلالية، بعدما كشف عن تلقّي لاعب فريقه عروضًا من 5 أندية أوروبية كبرى، مما يهدد مستقبله في النادي السعودي.

وانضم سافيتش إلى الهلال قادمًا من لاتسيو، وساهم بشكل بارز بحصد الفريق للعديد من الألقاب، بما فيها: دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وبطولة السوبر.

وخلال مسيرته مع الهلال، خاض سافيتش 100 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف "الزعيم".

وكيل سافيتش يُرعب الهلال

صرح أوروس يانكوفيتش، ممثل اللاعب، بأن هناك "اهتمامًا كبيرًا من أوروبا" باللاعب، مشيرًا إلى أن 5 أندية كبيرة تتطلع إلى ضم سافيتش.

غير أنه أوضح أن تركيز اللاعب، حاليًا، منصبٌّ على تحقيق البطولات مع الفريق الأزرق، قائلًا: "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب التي يستطيع تحقيقها".

وتجنّب الوكيل الكشف عن هوية الأندية المتقدمة، مؤكدًا أن أولويته الحالية هي مصلحة الهلال، ومشيرًا إلى خطط موكله للبقاء حتى "موسم ثالث في الدوري السعودي". 

 

 

وأضاف يانكوفيتش، الذي وصف علاقته بإدارة الهلال بـ"الممتازة"، أنه يحترمهم كثيرًا، وفق صحيفة "الرياضية".

وعند سؤاله عما إذا تلقّى سافيتش عرضًا رسميًا من الهلال لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2026، امتنع الوكيل عن الإجابة.

