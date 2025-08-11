مراوغة مذهلة من نيمار في فوز سانتوس على كروزيرو بالدوري البرازيلي (فيديو)

استعاد نيمار داسيلفا الكثير من مستواه المعهود ليقود فريقه سانتوس للفوز على كروزيرو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري البرازيلي، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الاثنين.

وتغلب سانتوس خارج ملعبه على كروزيرو بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك نيمار في المباراة حتى الدقيقة الـ93 قبل أن يتم استبداله قبل دقائق من ختام المواجهة.

أخبار ذات علاقة لا أحتاج لإثبات شيء.. رد ناري من نيمار بعد سؤال عن أنشيلوتي

أخبار ذات علاقة ليس الهلال.. 3 أندية تعيد نيمار إلى الدوري السعودي

قدم نيمار إحدى لمحاته الفنية المذهلة في ظهوره أمام كروزيرو، ليوجه رسالة قوية إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، بأنه استعاد الكثير من مستوياته الرائعة، حيث يسعى بقوة للعودة إلى قائمة "السامبا".

أخبار ذات علاقة كاميرات سرية.. فضيحة انتهاك خصوصية تجبر نيمار وزوجته على مغادرة قصرهما

وفي إحدى لقطات المباراة، انطلق نيمار من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يستدير بسرعة ويترك المدافع يسقط أرضا على عشب الملعب، وعندما نهض المنافس، استدار نيمار مرة أخرى، وترك فابريسيو برونو، لاعب كروزيرو، ما زال يبحث عنه.

وبذلك يكون حقق سانتوس انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري البرازيلي، وتعتبر تلك المباراة الثالثة دون هزيمة.

ورفع سانتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 37 نقطة في المركز الثاني خلف فلامنغو، كما أنه مهدد بفقدان المركز الثاني حال انتصر بالميراس على بوتافوغو.

ويلعب سانتوس مباراته المقبلة أمام فاسكو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.