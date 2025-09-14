لا تقدر بثمن.. أغلى هدايا محمود الخطيب للأهلي المصري

منذ انتخابه رئيساً للأهلي المصري يوم 1 ديسمبر 2017، نجح محمود الخطيب في تحقيق العديد من الإنجازات اللافتة خاصة في قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأعلن الخطيب مؤخراً في بيان رسمي ابتعاده عن المشهد وحصوله على قسط من الراحة للعلاج في ظل معاناته الصحية كما قرر عدم الترشح لخوض الانتخابات القادمة.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز الهدايا التي قدمها الخطيب للأهلي ولا تقدر بثمن في فترة رئاسته للنادي.

تكوين فريق غالاكتيكوس

نجح الخطيب في تكوين فريق غالاكتيكوس للأهلي بعدما أعاد بناء وتجديد دماء الفارس الأحمر بعد انتخابه رئيساً للنادي.

في شهر يناير 2019، نجح الأهلي في استقدام صفقات مدوية على رأسها رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي كما واصل الخطيب حسم صفقات مميزة بعدها مثل المالي أليو ديانغ ثم محمود عبد المنعم "كهربا" ثم إمام عاشور.

ويضم الفريق الأحمر حالياً كوكبة من النجوم الكبار وأصبح مرعباً لمنافسيه وبلغت قيمته السوقية 44 مليون يورو بفضل الصفقات التي أبرمها الخطيب مثل محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو" والتونسي محمد علي بن رمضان.

رفع اسم النادي عالمياً

ساهم الخطيب في رفع اسم النادي عالمياً بقيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا 4 أعوام في نسخ 2020 و2021 و2023 و2024.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بنظامها القديم وحصل على المركز الثالث 3 مرات في عهد الخطيب.

وظهر الفريق الأحمر في النسخة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة.

عقود مع شركاء عالميين

ساهم الخطيب في تحقيق نقلة اقتصادية داخل القلعة الحمراء بإبرام عقود مع شركاء عالميين لرعاية فريق الكرة.

وتعاقد الأهلي في عهد الخطيب مع شركات ملابس عالمية كما حصل على تعاقدات مع شركات راعية بشهرة عالمية.

عدد ضخم من الألقاب

نجح الأهلي في عهد الخطيب في التتويج بعدد ضخم من الألقاب على رأسها حصد دوري أبطال أفريقيا 4 مرات والسوبر الأفريقي مرتين.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري خلال 6 مواسم وهي 2017 – 2018 و2018 – 2019 و2019-2020 و2022-2023 و2023-2024 و2024-2025.

وتوج الفريق أيضاً بلقب كأس مصر 3 مرات كما حصد كأس السوبر المصري 6 مرات.