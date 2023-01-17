"سرقة" مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

يوضح أليكس كوريتجا في بث "يوروسبورت": "لقد أخذوا مضربًا لم يكن موجودًا. إنه يحتوي على مضاد للاهتزاز وكل شيء".

وقال مسؤول مساعد لنادال: "لقد أخذه فتى الكرة".

وتعامل نادال مع هذه "السرقة" بروح الدعابة، قال ضاحكًا: "لقد أخذ فتى الكرة مضربي، لحسن الحظ انتهى بي الأمر بالفوز بالمجموعة الأولى 7/5.