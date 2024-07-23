دخل بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في مشادة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، داخل غرفة خلع الملابس؛ بسبب عدم الدفع به في مباراة بيراميدز بالدوري المصري، والتي شهدت فوز المارد الأحمر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن تاو كان غاضبا بشدة، وذهب سريعا إلى غرفة الملابس، وحطم الدولاب الخاص به.

وأشار إلى أنه عندما دخل جميع اللاعبين وكولر انفجر تاو، ووجه الكثير من اللوم إلى كولر؛ بسبب عدم الدفع به في المباراة.

وأضاف: "حاول خالد بيبو واللاعبون السيطرة على تاو، ولكنهم فشلوا في تهدئة اللاعب"، والذي وجه كلمات غاضبة إلى مدربه وقال له: "أنت مدرب غير عادل".

واختتم: "تاو أبلغ المدير الفني برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار معه".

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وفاز الأهلي 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الشيبي مدافع بيراميدز في الدقيقة 80، قبل أن يلحق به خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي قبل دقيقتين من النهاية.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر انتصاره رقم 15 تواليا في الدوري هذا الموسم، وكرر انتصاره على بيراميدز بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 قبل عشرة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول.