لماذا لم يوقف "يويفا" لامين يامال رغم مخالفته قواعد المنشطات؟

كتب – نور الدين ميفراني

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات مالية على لاعبي برشلونة، الإسباني لامين يامال والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لانتهاكهما قواعد مكافحة المنشطات دون أن يتم إيقافهما.

وجاءت العقوبات بعد قرار لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة لـ"يويفا"، التي أكدت مخالفة لامين يامال وليفاندوفسكي للوائح مكافحة المنشطات عقب المباراة الأوروبية الأخيرة للفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 5000 يورو لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات، حيث لم يتوجها إلى نقطة التفتيش، فور نهاية اللقاء.

ولم يتم إيقاف اللاعبين رغم خرقهما قانون الكشف عن المنشطات، والتأخر عن موعد الفحص واتباع تعليمات المسؤول لكونهما أجريا الفحص في النهاية وكانت نتائجه سلبية.

وحاول برشلونة تبرير سلوك لاعبيه بكونه ناتجا عن إقصاء الفريق وتأثر اللاعبين والجهاز الفني، لكن جميع الأندية تعرف القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويعاقب اللاعبون بالإيقاف حال تخلفهم عن فحص المنشطات وعدم إجرائه أو عدم تحديد مكانهم خلال الفحص الفجائي أو السقوط في اختبار المنشطات.

لكن يامال وليفاندوفسكي تأخرا فقط عن إجراء الفحص ولم يتبعا تعليمات المسؤول عن المنشطات، وهو سلوك يفرض عقوبة مالية، وكانت غير اعتيادية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكون حدوث هذا الموقف نادرا جدا.

وينافس يامال وليفاندوفسكي، على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، برفقة ثنائي برشلونة، بيدري ورافينيا، بعد الإعلان عن قائمة الـ30 مرشحا للجائزة المرموقة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن يامال ينافس زميله باو كوبارسي على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، فيما ينافس برشلونة على جائزة أفضل فريق في العالم، لينافس باريس سان جيرمان، وليفربول، وتشيلسي، وبوتافوغو.

وجاء ذلك بعد الموسم المتميز الذي قدمه برشلونة، حيث توج بثلاثية الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض يامال 55 مباراة مع برشلونة بموسم 2024/2025 بجميع البطولات، وسجل خلالها 18 هدفا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

فيما شارك ليفاندوفسكي في 52 مباراة خلال موسم 2024/2025، ونجح في تسجيل 42 هدفًا، وصناعة 3.