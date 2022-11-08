تطورات جديدة في قضية البرازيلي كارلوس إدواردو ضد الأهلي السعودي

كشف المستشار القانوني "أحمد الشيخي" عن قضية جديدة ضد ‎الأهلي السعودي، مرفوعة من البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق السابق.

وأوضح "الشيخى" خلال تصريحات تليفزيونية أن إدواردو قدم شكوى رسمية للفيفا ضد النادي الأهلي، بعد فشل إدارة النادي، في سداد مستحقات اللاعب، عند فسخ العقد.

وقال الخبير القانوني إن إدارة ‎الأهلي وقعت عقدا مع اللعب البرازيلي، لمدة عام ونصف العام، واتفق على فسخ العقد مع اللاعب بالتراضي في نهاية الموسم الماضي بعد الهبوط، مقابل سداد 2.5 مليون ريال، على دفعتين.

وأشار القانوني إلى أن الإدارة الأهلاوية، قامت بتسديد الدفعة الأولى، بينما تعثرت في سداد الدفعة الثانية؛ ما دفع اللاعب لتصعيد القضية للفيفا، ووصلت مستحقات اللاعب بسبب فسخ العقد المبكر، والمبلغ المتبقي أكثر من 1.5 مليون ريال مع وجود غرامة تأخير شهريه، في حال لم يتم السداد خلال المدة المحددة.

وشدد الشيخي خلال تصريحاته على أن الفيفا اقترح الصلح بين الأهلي وكارلوس إدواردو، مقابل سداد النادي، هذه المبالغ، خلال 45 يومًا.