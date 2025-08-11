أولهم كريستيانو رونالدو.. 3 نجوم كبار قالوا نعم للنصر ولا للهلال

اقترب نادي النصر السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع نجم بايرن ميونخ، كينغسلي كومان، فقد توصل "العالمي" إلى اتفاق مبدئي مع النادي الألماني مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، سيحصل عليه اللاعب سنويًا.

كومان من المتوقع أن ينضم للنصر السعودي خلال ساعات، في إطار تعزيز الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر أيضًا تعاقده مع النجم البرتغالي جواو فيليكس قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي بعقد لمدة موسمين.

ويسعى النصر لإعادة إحياء مسيرة جواو فيليكس التي شهدت تقلبات في أندية أوروبا الكبرى، وسيكون اللاعب تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، كما سيشارك مع مواطنه كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق.

اللافت، أن هؤلاء النجوم حاول نادي الهلال التعاقد معهم، إلا أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها.

1. كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي العالمي، كان هو الأول في قائمة النجوم الذين قالوا "نعم" لنادي النصر السعودي، ورفضوا عروض الهلال.

ورغم العروض المغرية التي قدمها الهلال، فإن رونالدو كان حريصًا على احترام علاقة تاريخية بين الناديين وجماهير النصر، مما جعله يصر على الانضمام إلى النصر فقط.

ورفض "الدون" ارتداء قميص الهلال، سواء عند انضمامه في يناير 2023، أو حتى قبل مونديال الأندية الأخير.

2. جواو فيليكس

انضم جواو فيليكس إلى نادي النصر قادماً من تشيلسي، في صفقة تقدر بحوالي 50 مليون يورو شاملة الإضافات.

ورغم اهتمام الهلال بمحاولة استعارة اللاعب مع خيار الشراء، فإن النصر تمكّن من الحسم لصالحه.

وكان جيسوس مدرب النصر قد قال في وقت سابق إنه حاول ضم فيليكس عندما كان مدربا للهلال، إلا أن اللاعب رفض وأصر على البقاء في أوروبا.

وينظر فيليكس إلى هذه الفرصة كخطوة لإعادة بناء مسيرته بعد تقلبات في أندية عدة بأوروبا، ويأمل أن يكون تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوس بيئة مناسبة لتحقيق التألق من جديد.

وسيكون تواجده مع زميله رونالدو حجر الزاوية في خط هجوم النصر.

3. كينغسلي كومان

كينغسلي كومان، الدولي الفرنسي وأحد نجوم بايرن ميونخ، قريب جداً من الانضمام إلى النصر بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين.

وقدم الهلال عرضًا سخيًا إلى كومان خلال انتقالات الصيف الماضي، إلا أن الاعب رفض ولم يوافق على العرض.

ورغم وجود عروض له من الهلال وصلت إلى 40 مليون يورو، فإن كومان فضل الانتقال للنصر، مما يعكس تفضيل اللاعبين الكبار للنادي الأصفر، واللعب بجوار رونالدو.