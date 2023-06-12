غارديان: غوارديولا يغادر مانشستر سيتي بعد عامين وهذه وجهته المتوقعة

ووقع غوارديولا على عقد جديد في نوفمبر الماضي، علما أنه تولى تدريب مانشستر سيتي في 2016.

وقبل تولي تدريب مانشستر سيتي عمل غوارديولا 4 سنوات في برشلونة، و3 سنوات في بايرن ميونخ.

وذكرت "غارديان" أن غوارديولا يريد العمل مع فريق إيطالي بعد مغادرة مانشستر سيتي لكنه قد يعيد تفكيره ويتولى تدريب أحد المنتخبات.

وفترة غوارديولا مع مانشستر سيتي هي الأطول للمدرب الإسباني في عالم التدريب، علما أنه قاد النادي الإنجليزي في 413 مباراة مقابل 247 مع برشلونة، و161 مباراة مع بايرن ميونخ.

وحقق مانشستر سيتي مع غوارديولا الفوز في 305 مباريات مقابل التعادل 57 مرة، وخسر 59 مرة.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

وسيلعب مانشستر سيتي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية في أغسطس المقبل، وفي كأس العالم للأندية في السعودية.