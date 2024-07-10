جيسوس يطلب تدعيم الهلال بـ4 صفقات محلية

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قدم للإدارة طلبًا بضرورة تدعيم الفريق بـ4 صفقات محلية، لتقوية الفريق الموسم المقبل لاستكمال مسيرة نجاحات الموسم الماضي.

ونجح الهلال في الموسم الماضي في حصد الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس الملك، بالإضافة إلى السوبر السعودي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن المدرب البرتغالي طلب دعم الخط الدفاعي للفريق، بصفقة قوية، ويعد عون السلولي، لاعب نادي التعاون، هو أحد أبرز الأسماء المرشحة خلال الفترة الحالية، لتدعيم هذا المركز في الميركاتو.

أخبار ذات علاقة تحول في موقف الهلال تجاه نيمار

كما طلب جيسوس دعم الفريق، بصفقة محلية في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابات رينان لودي المتكررة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، بالإضافة إلى دعم وسط الملعب، أيضًا بعد الموافقة على رحيل سلمان الفرج، وأخيرًا ضم لاعب مواليد 2003 للاستفادة منه تحت السن في الموسم الجديد.

وينطلق معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد بداية من الـ15 من يوليو الجاري وحتى الـ3 من أغسطس المقبل في النمسا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس فضل ضم عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس سيقرر بعد انتهاء المعسكر التحضيري الحالي تحديد أسماء المغادرين خلال الفترة الصيفية قبل الدخول للموسم الجديد.