الصفاقسي يكتفي بالتعادل مع الترجي ويضمن التأهل لمسابقة الكونفدرالية

اكتفى النادي الصفاقسي بالتعادل سلبيًا مع ضيفه الترجي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكن نقطة التعادل كانت كافية لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

واختتم النادي الصفاقسي والترجي سباق الدوري التونسي الممتاز، الذي توج به الفريق الأحمر والأصفر منذ السبت الماضي، عندما فاز على المنستيري وأحرز اللقب 33 في تاريخه، فيما كانت نتجية مباراته اليوم أمام الصفاقسي على ملعب المهيري في مدينة صفاقس تهم الفريق المستضيف الذي يطمح لانتزاع المركز الثالث المؤهل لسباق الكونفدرالية والذي كان بحوزة الملعب التونسي.

وبفضل نقطة التعادل، نجح الصفاقسي في اللحاق بالملعب التونسي ثالثًا، برصيد 13 نقطة، لكنه استفاد من فارق الأهداق المقبولة والمدفوعة ليضمن المشاركة الإفريقية الموسم المقبل فيما حسم الترجي والمنستيري مقعديهما في دوري أبطال إفريقيا.