ترتيب محمد صلاح في جدول الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

أحرز محمد صلاح هدفًا في مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، ليواصل تعزيز مكانته بين عظماء هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وجاء الهدف ليؤكد استمرار النجم المصري في ترك بصمته بالبطولة الأكبر على صعيد الأندية.

أخبار ذات علاقة أول مفاجأة مدوّية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، الذي انطلق باسمه الجديد عام 1992-1993، أصبح مرادفًا لأفضل المهاجمين في العالم، فأسماء مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، صنعت تاريخًا استثنائيًا بأرقام تهديفية هائلة.

رونالدو وميسي كانا أول من تجاوز حاجز المئة هدف في المسابقة، قبل أن يلحق بهما ليفاندوفسكي.

أخبار ذات علاقة بدأ "يتدهور".. ما الخطر الذي يشكله إيزاك على محمد صلاح؟

بينما يظل باقي عناصر قائمة العشرة الأوائل من النجوم الذين لم يشاركوا في النسخة القديمة للبطولة عندما كانت تُعرف بكأس الأندية الأوروبية البطلة، التي بدأت عام 1955 بنظام خروج المغلوب فقط، ما كان يقلص عدد المباريات المتاحة للتسجيل.

ويبقى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال.

قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا (مع احتساب الأدوار التمهيدية):

1- كريستيانو رونالدو — 141 هدفًا

2- ليونيل ميسي — 129 هدفًا

3- روبرت ليفاندوفسكي — 105 أهداف

4- كريم بنزيما — 90 هدفًا

5- راؤول غونزاليس — 71 هدفًا

6- رود فان نيستلروي — 60 هدفًا

7- أندري شيفتشينكو — 59 هدفًا

8- توماس مولر — 57 هدفًا

9- كيليان مبابي — 57 هدفًا

10- محمد صلاح — 52 هدفًا

11- تييري هنري — 51 هدفًا

12- فيليبو إنزاغي — 50 هدفًا