سر الظهور المفاجئ.. لماذا كرم برشلونة "صاحبة قبلة" لامين يامال؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

ظهرت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول برفقة صديقاتها يرتدين قميص برشلونة في مدرجات ملعب يوهان كرويف خلال مباراة كأس خوان غامبر، التي توج بها البارسا إثر الفوز على كومو الإيطالي 5-0، مساء أمس الأحد.

الفريق الذي يقوده هانزي فليك فرض سيطرته من البداية حتى النهاية، وضغط بقوة في مناطق الخصم، مستغلًا أخطاء الفريق الإيطالي في بناء الهجمات، والذي يدربه لاعب برشلونة السابق سيسك فابريغاس، كما شكّل اللقاء مناسبة لتقديم التشكيلة رسميا أمام جماهير الفريق الكتالوني.

وكانت نيكي نيكول ضيفة على برشلونة برفقة المنتج الأرجنتيني بيزاراب، وتم تكريمهما من قبل الرئيس خوان لابورتا بمنحهما قميص الفريق لكونهما يمثلان واجهة للفريق الكتالوني.

واتجهت الأنظار للمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد تزايد الأخبار حول علاقتها بالنجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة الشاب، البالغ 18 عاما.

وظهرت نيكي نيكول ترتدي قميص برشلونة يحمل رقم "10" الخاص بلامين يامال برفقة صديقاتها، فيما ظهرت صورتها على شاشة هاتف النجم الإسباني الشاب.

ومنذ كشف الصحفي الإسباني خافي هويوس عن اسم صاحبة القبلة على وجه لامين يامال تطورت الأخبار بشأن علاقة الثنائي.

وبدأت تتأكد الشائعات بغمزة من نيكي نيكول ثم حضورها مباراة برشلونة وكومو رغم أنها كانت ضيفة على إدارة الفريق، لكنها ارتدت قميص يامال، الذي كشف الصحفيون صورتها على شاشة هاتفه.

وليست هذه المرة الأولى التي يقضيان فيها أوقاتا معا؛ إذ حضرت الفنانة الحفل الخاص الذي أقامه لامين يامال بمناسبة بلوغه سن الرشد، في 12 يوليو الماضي بمنطقة الغارف، وهناك، وسط الأصدقاء المقربين والموسيقى وأجواء الاحتفال، ظهرت بوضوح الألفة بينهما؛ ما دفع بعض وسائل الإعلام للتكهن بأن العلاقة قد تتجاوز حدود الصداقة.

يذكر أنه في العام الماضي، ارتبط اسم نيكي نيكول بنجم تشيلسي إنزو فرنانديز، بعد أن قرر لاعب الوسط الانفصال لفترة وجيزة عن والدة طفليه.