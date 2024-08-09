انقلبت جماهير الأهلي المصري بشكل مفاجئ على محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق.

ووجه مشجعو القلعة الحمراء هتافات قوية ضد الخطيب في مباراة سموحة التي أقيمت مساء أمس الخميس في ستاد "برج العرب" بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي "أفشة" ليتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه.

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ولكن جماهير الأهلي هتفت بقوة ضد محمود الخطيب وإدارة القلعة الحمراء في مشهد غير مألوف خاصة أن مباراة بيراميدز يوم 22 يوليو الماضي شهدت لافتات داعمة لإدارة النادي من جانب الجماهير.

وجاء انقلاب جماهير الأهلي على الخطيب؛ بسبب ما يراه بعض المشجعين بموقف سلبي من إدارة النادي تجاه دخول المشجعين للمباريات بآلات التشجيع وعدم إبرام التعاقدات المطلوبة من جانب المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأعرب كولر في تصريحات للصحفيين بعد لقاء (المقاولون) السابق لمواجهة سموحة عن عدم رضاه عن ملف التعاقدات بالقلعة الحمراء وعدم إبرام أي صفقات سوى ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري.

وانقلبت الجماهير أيضاً ضد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق بهتافات قوية وهجوم حاد.

وأثار كهربا الكثير من الأزمات في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم مشاركته، وفي ظل أنباء تفيد باقترابه من الرحيل إلى نادي زد إف سي في الموسم المقبل.