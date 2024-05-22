عدو تشافي يحدد مستقبله مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لاجتماع مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، لاتخاذ القرار الحاسم سواء باستمرار أو بإقالته.
تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم، ولكنه تراجع ليعلن النادي استمراره، قبل أن يغضب لابورتا عليه بسبب تصريحاته بشأن الأزمة الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.
وصرّح تشافي أن الوضع المالي للنادي مختلف عما كان عليه قبل 25 عامًا، وهو ما يعني عدم قدرتهم على منافسة الفرق الأخرى.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن الاجتماع المزمه عقده سيناقش خلاله تحديد ما إذا كان تشافي سيظل في منصبه أم لا الموسم المقبل، ولكن الاجتماع لن يكون تشافي ولابورتا وحدهما فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيحضره كل من ديكو، المدير الرياضي للنادي، ورافا يوستي نائب لابورتا، وأعضاء آخرين في اللجنة الرياضية، ومن بينهم إنريك ماسيب وجوان سولير.
ووفقًا لمصادر قريبة من مجلس إدارة برشلونة، يمكن عقد الاجتماع، يوم الإثنين المقبل، بعد ساعات من لعب برشلونة للمباراة الأخيرة هذا الموسم ضد إشبيلية.
وأشار التقرير: "سيركز الاجتماع على تقييم الموسم الحالي بشكل عام، بما في ذلك أداء الفريق والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤتمر الصحفي لتشافي قبل مباراة الميريا الذي أثار غضب لابورتا، وستتم مناقشة مستقبل المدرب مع النادي، مع احتمال إقالته أو استمراره كمدرب، ستتم مناقشة أيضا وضع الفريق بشكل عام، بما في ذلك احتياجاته وخطة الانتقالات للموسم المقبل".
وشددت الصحيفة: "تؤكد المصادر ذاتها أن الخلاف بين لابورتا و تشافي لا يزال قائماً، وأن الرغبة في إقالة تشافي لا تزال موجودة، مع ذلك، لا يوجد قرار نهائي حتى الآن، مع احتمال تغيير هذا القرار في اللحظة الأخيرة".
من جانبها، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقريرها، إن "ديكو، المدير الرياضي، سيكون مسؤولاً عن عرض التقرير الفني للموسم، والذي يشمل نقاط القوة والضعف للفريق، وسيتم اتخاذ القرار بشأن مستقبل تشافي بعد مناقشة التقرير".
وأكدت الصحيفة أن مستحقات تشافي لن تمثل أزمة لبرشلونة، بسبب شعور النادي بأنه لن يعترض على التنازل عن السنة المتبقية في عقده، ولكنه سيقاتل من أجل حصول أعضاء طاقمه الفني على مستحقاتهم.