عدو تشافي يحدد مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لاجتماع مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، لاتخاذ القرار الحاسم سواء باستمرار أو بإقالته.

تشافي سبق أن أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق من الموسم، ولكنه تراجع ليعلن النادي استمراره، قبل أن يغضب لابورتا عليه بسبب تصريحاته بشأن الأزمة الاقتصادية وصعوبة المنافسة مع ريال مدريد.

وصرّح تشافي أن الوضع المالي للنادي مختلف عما كان عليه قبل 25 عامًا، وهو ما يعني عدم قدرتهم على منافسة الفرق الأخرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن الاجتماع المزمه عقده سيناقش خلاله تحديد ما إذا كان تشافي سيظل في منصبه أم لا الموسم المقبل، ولكن الاجتماع لن يكون تشافي ولابورتا وحدهما فقط.