قررت السلطات الفرنسية سحب قوارير مياه معدنية تحمل العلامة التجارية لأولمبياد باريس 2024 بسبب احتوائها على مستويات مرتفعة من مادة (بيسفينول إيه) المسرطنة، والتي تسبب اختلال الغدد الصماء، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق الألعاب الأولمبية.

وقال موقع رابيل كونسو الحكومي إن القوارير التي صنعتها شركة فيلاك الفرنسية تحتوي على كميات من المادة الكيميائية "لا تتماشى مع اللوائح".

ولم تعد القوارير، التي بيعت في فرنسا منذ أواخر أغسطس آب الماضي وحتى مطلع يونيو حزيران، متاحة على المتجر الإلكتروني للشركة.

وأبلغ منظمو باريس 2024 رويترز "المناقشات جارية مع الجهة الحاصلة على الترخيص لفهم أسباب عدم الالتزام ولضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وحظرت فرنسا مادة (بيسفينول إيه) في 2015 لصلتها بمشكلات صحية بينها سرطان الثدي والعقم.

ولم يكن ممثلو الشركة متاحين للتعليق خارج ساعات العمل، بينما لم يتمكن منظمو الأولمبياد من تحديد عدد الزجاجات التي تم سحبها.