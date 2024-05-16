مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يواصل نادي برشلونة مسيرته لخطف المركز الثاني بجدول تريب الدوري الإسباني، عندما يلعب مع ألميريا اليوم الخميس.

وفي الدوري السعودي، سيبدأ الصراع الثلاثي على آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا اليوم الخميس، حين يحل الاتحاد ضيفا على الخليج صاحب المركز 11.

وفي الإمارات يلعب العين ضد اتحاد كلباء في ختام مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة