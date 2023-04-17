تقرير: مورينيو متحمس لتدريب باريس سان جيرمان
قال الصحفي سانتي أوانا الذي يعمل في موقع "Foot Mercato" إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو متحمس جدًا لإمكانية تدريب باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحفي ذاته، يخطط لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان للقاء القادة الباريسيين في الدوحة هذا الأسبوع.
وأوضح أنه ستتم مناقشة العديد من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل المدرب الحالي كريستوف غاليتيه.
وتولى غاليتيه تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن الفريق خرج مجددا من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
ورغم أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن مطارده مارسيليا إلا أن الفريق تلقى 5 خسائر في المسابقة وتعادلا 3 مرات.
وودع الفريق من دور الـ16 أيضا في كأس فرنسا بالخسارة أمام مارسيليا.
ويمتد عقد غاليتيه، البالغ من العمر 56 عاما، مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024 لكنه قد يرحل بنهاية الموسم الحالي.
وكذلك ينتهي عقد مورينيو مع روما في 2024، وقد تولى تدريب الفريق في صيف 2021 وقاده للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.