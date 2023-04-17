تقرير: مورينيو متحمس لتدريب باريس سان جيرمان

وأوضح أنه ستتم مناقشة العديد من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل المدرب الحالي كريستوف غاليتيه.

وتولى غاليتيه تدريب باريس سان جيرمان الصيف الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن الفريق خرج مجددا من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن مطارده مارسيليا إلا أن الفريق تلقى 5 خسائر في المسابقة وتعادلا 3 مرات.