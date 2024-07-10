تعمّدت إيذاء زميلتها.. غضب بعد ضم الدراجة شهد سعيد لبعثة مصر الأولمبية

تسبب وُجود لاعبة المنتخب المصري للدراجات، شهد سعيد، ضمن البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس القادمة، في غضب كبير بين شريحة من الجماهير، بعد تداول فيديو أظهر تعمد إصابتها لزميلتها جنى عليوة خلال سباق الثنائي.

وتداول مغردون فيديو، خلال بطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرًا في أبريل الماضي، ظهرت فيه اللاعبة شهد سعيد، وهي تحاول تعطيل زميلتها جنى عليوة، وتسبب في إصابتها بعد الاصطدام بها، في الأمتار الأخيرة للسباق.

وأصيبت جنى عليوة باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع، بسبب هذا الاصطدام، وذلك خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

ولكن ظهرت صور شهد سعيد، ضمن البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس، ما تسبب في غضب بين شريحة كبيرة من الجماهير المصرية، عبروا عنه من خلال منصات التواصل المختلفة.

وطالب المعترضون، بضرورة منع شهد من تمثيل مصر بالأولمبياد، بسبب حادث اصطدامها بزميلتها، حيث وصفوه بـ"المتعمد".

يذكر أن حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة جنى المصابة، تقدمت ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد، ما أدى لاحتجازها وعرضها على النيابة العامة، التي بدورها أخلت سبيلها لاحقًا.

وأعلن اتحاد الدراجات المصري آنذاك إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها، ولكن عاد الاتحاد، وقرر مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد.