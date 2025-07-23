عملاق البرازيل يخطف صفقة الزمالك رسميا

أعلن نادي غريميو البرازيلي، اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المهاجم فينيسيوس كارلوس، نجم توتنهام وفولهام وبنفيكا السابق، والذي كان على رأس قائمة أهداف نادي الزمالك المصري لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان الزمالك قد تواصل مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في الأيام الماضية لبحث إمكانية ضمه، خاصة بعدما أبدى اللاعب استعداده لارتداء القميص الأبيض شرط تقديم عرض مالي مرضٍ.

كما ترددت أنباء عن تخطيط ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي، لرعاية الصفقة مالياً، لكن غريميو تدخل بسرعة لإنهاء الملف بشكل رسمي.

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صفعة للزمالك

نشر نادي غريميو بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله خصوله على توقيع فينيسيوس كارلوس في ضربة قاسية لطموحات الزمالك.

وقال النادي البرازيلي: "أعلن نادي غريميو تعاقده مع المهاجم فينيسيوس كارلوس، لتعزيز صفوف الفريق الأول تحت قيادة المدرب مانو مينيزيس".

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وأضاف: "وقع اللاعب على عقد يمتد حتى 31 ديسمبر 2026".

يذكر أن كارلوس فينيسيوس لعب 52 مباراة مع فولهام، وسجل 8 أهداف وصنع 3 على مدار موسمين.