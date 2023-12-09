تشافي يتحدث عن إمكانية ضم بديل لتير شتيغن

نفى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الدخول في مفاوضات لضم بديل للألماني تير شتيغن، حارس مرمى الفريق، والذي ستبعده الإصابة لفترة طويلة.

وقال "تشافي" في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا، غدًا الأحد: "لن نقوم بالتعاقد مع حارس مرمى بديل رغم إصابة تير شتيغن الحالية".

وكانت تقارير قد ربطت عدة حراس بإمكانية الانضمام للبارسا أبرزهم دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي.

وعن المباراة، أشار تشافي: "ستكون مواجهة رائعة، ولديهم مدرب رائع، نجح في قيادتهم لمركز الوصافة، وأثبتوا جدارتهم بالمنافسة على اللقب لأنهم يمتلكون ثقة كبيرة، ولديهم فرصة في التتويج، وأحب اللعب ضد الأندية التي تلعب بشجاعة، وغدًا سنلعب ضد أحدهم وأحد أندية القمة".