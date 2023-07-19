برشلونة يعلن رسميًّا ضم أوريول روميو

وتواجد اللاعب أمس الثلاثاء، في المدينة الرياضية لبرشلونة، لإتمام التوقيع، قبل سفر بعثة الفريق إلى أمريكا لخوض الجولة التحضيرية.

يذكر أن أورويل انضم إلى أكاديمية شباب برشلونة في عام 2004، قادمًا من إسبانيول، وتطوّر في أكاديمية النادي حتى حقق تقدمًا واضحًا مع فريق الشباب.

ولم يظهر روميو بقوة مع الفريق الأول لبرشلونة، ليرحل إلى تشيلسي في صيف 2011.

واستمر لمدة عامين مع "البلوز"، ولم يتمتع بفرصة كبيرة للمشاركة، كما تعرَّض لإصابة قوية في الركبة أبعدته تمامًا عن حسابات الفريق.

وتمت إعارته لصفوف فالنسيا وشتوتجارت، قبل بيعه لصالح ساوثهامبتون، وبعد رحلة استمرت 7 سنوات، عاد إلى الليغا من جديد عبر بوابة جيرونا، وحاليًّا إلى برشلونة.