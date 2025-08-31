مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يدرس تدابير تتراوح بين الضم الكامل للضفة والضم الجزئي لمستوطنات

تم التجميد.. خلاف كبير يضرب مفاوضات الأهلي مع علي ماهر
علي ماهرالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 2:37 م

تجمدت مفاوضات النادي الأهلي المصري مع علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، ودخلت في نفق مسدود؛ بسبب خلافات كبيرة، ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى تجميد الملف بالكامل مؤقتًا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع علي ماهر في مقر النادي بالجزيرة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشروط التعاقد، سواء فيما يخص مدة العقد أو البنود المالية والشخصية.

ويستعد الأهلي، لإنهاء التعاقد مع ريبيرو، خاصة في ظل حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضده، بعد الهزيمة أمام بيراميدز أمس، والسقوط للمركز الـ12 بجدول الدوري برصيد 5 نقاط فقط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض حتى الآن 4 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في مباراتين.

تجميد المفاوضات

أوضح المصدر أن ماهر رفض بشكل قاطع فكرة التعاقد معه لفترة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

كما أصر على أن تكون مدة التعاقد موسماً كاملاً على الأقل، ورفض أيضًا أي عروض لتولي منصب مساعد ثانٍ داخل الجهاز الفني.

وفي ظل تعثر مفاوضات علي ماهر، بات الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الإداري للأهلي هو منح عماد النحاس فرصة قيادة الفريق بشكل مؤقت كمدير فني، إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة دفة الفريق في المرحلة المقبلة.

 

