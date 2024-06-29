"الأسوأ والأقل جودة".. سخرية من قميص منتخب بلجيكا في يورو 2024

أثار قميص المنتخب البلجيكي الأساسي في مبارياته في كأس أمم أوروبا 2024، جدلاً واسعًا ليس فقط في أوساط المشجعين البلجيكيين وإنما أيضًا بين متابعي النهائيات وعدد من وسائل الإعلام وذلك بسبب ما بدا أنه "الأسوأ والأقل جودة" من بين كل طواقم المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة في النهائيات.

وأبدى الكثير من النشطاء عبر منصات التواصل سخريتهم من القميص الذي يتم صنعه وتصميمه من قبل شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة والتي تتولى توفير التجهيزات الرياضية للمئات من المنتخبات والأندية الكبرى في كرة القدم في العالم.

وأظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل لاعبي منتخب بجليكا وهم يتصببون عرقا بعد دقائق قليلة على انطلاق المباريات ما أثار موجة من السخرية إزاء جودة الأقمصة الرسمية للشياطين الحمر فيما ادّعى الكثير من المتابعين بأن تلك القمصان مقلدة وليست رسمية.