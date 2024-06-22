أصعب خمس مهام تنتظر رئيس النصر السعودي الجديد

أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي فوز إبراهيم المهيدب برئاسة مجلس إدارة مؤسسته غير الربحية، بالتزكية، بعدما لم يتقدم أي شخص آخر بأوراق الترشح، ليكون هو رئيس النادي لمدة عام خلفًا لمسلي آل معمر.

وما هي إلا ساعات مرت على بداية مهمة المهيدب بشكل رسمي في النصر، إلا وقد بدأت التحديات في الظهور أمامه.

الرئيس الجديد للنادي السعودي أمامه الكثير من العمل والتحديات، والعديد من المهام الصعبة، دعونا نستعرض أبرزها في التقرير التالي.