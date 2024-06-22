أصعب خمس مهام تنتظر رئيس النصر السعودي الجديد
أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي فوز إبراهيم المهيدب برئاسة مجلس إدارة مؤسسته غير الربحية، بالتزكية، بعدما لم يتقدم أي شخص آخر بأوراق الترشح، ليكون هو رئيس النادي لمدة عام خلفًا لمسلي آل معمر.
وما هي إلا ساعات مرت على بداية مهمة المهيدب بشكل رسمي في النصر، إلا وقد بدأت التحديات في الظهور أمامه.
الرئيس الجديد للنادي السعودي أمامه الكثير من العمل والتحديات، والعديد من المهام الصعبة، دعونا نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
تجديد عقد كريستيانو رونالدو
العقد الخاص بكريستيانو رونالدو الذي تم توقيعه قبل عام ونصف العام من الآن ينتهي بحلول صيف العام المقبل.
وبسبب ما قدمه كريستيانو رونالدو في موسم ونصف الموسم، يرى الكثيرون أن النجم البرتغالي يستحق الاستمرار لفترة أطول رفقة النصر.
ولهم كل الحق؛ فهداف الفريق في تلك الفترة وأكثر اللاعبين تأثيرًا في نتائج العالمي يجب أن يستمر حتى الاعتزال بالقميص نفسه.
تجديد عقد كريستيانو سيشكل التحدي الأبرز للمهيدب، بالأخص أن البرتغالي ارتبط في الأشهر الماضية بإمكانية العودة لأوروبا.
التخلص من صداع ساديو ماني
المهمة الثانية للمهيدب ستكون التخلص من الصداع الخاص بالنجم السنغالي ساديو ماني، الذي انضم للفريق قبل عام واحد فقط.
ماني ليس مرحبًا به في صفوف النصر؛ بسبب كثرة المشاكل التي يفتعلها، ولمستواه الفني المتواضع بالمقارنة مع أقرانه المحترفين.
لذلك، سيحاول النادي التخلص من اللاعب في أسرع وقت ممكن، وبأقل خسارة مالية ممكنة، بعدما انضم من بايرن ميونخ بمبلغ ضخم في الصيف الماضي.
ملف حارس المرمى
برحيل دافيد أوسبينا أو استمراره، كان النصر بحاجة إلى ضم حارس جديد عالمي يستطيع أن يرتقي لمستويات المنافسة في الدوري السعودي.
أوسبينا قدم الكثير، لكن مرحلته انتهت، وجاء وقت الحديث عن أمثال إيدرسون وتشيزني وأليسون بيكر ويان أوبلاك ومارك أندريه تير شتيغن.
ملف حراسة المرمى ليس سهلًا على الإطلاق في ظل وجود منافسة قوية من الاتحاد على جميع تلك الأسماء، ورغبة الفريق الجداوي في دعم المركز ذاته، ليس هذا فحسب، فهناك تقارير أكدت أن الأهلي أيضًا يريد حارسا جديدا.
في نهاية المطاف، ستكون مهمة ضم حارس جديد يليق بالنصر وطموحه في الموسم الجديد صعبة للغاية، وسيكون على المهيدب الحرص في اختياراته.
فان دايك والدفاع
ارتبط النصر بالكثير من المدافعين في الفترة الأخيرة، بعضهم لم يكن مناسبًا بسبب العمر أو الأداء الفني في السنوات الماضية.
لكن الاسم الأكثر لمعانًا الذي ارتبط بالنصر هو الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الحالي. وعلى الرغم من صعوبة ضمه، فإن دايك تحوّل في ظرف أيام لحلم من أحلام جماهير النصر، وأصبحت تأمل أن ينضم لصفوفها ويقود دفاعها في الموسم الجديد.
الفوز بدوري النخبة الآسيوي
مر حوالي عامين على فوز النصر بأي لقب رسمي، وحوالي 26 عاما منذ فاز الفريق بآخر بطولة آسيوية في تاريخه، وهي سوبر عام 1998.
لذلك، يضع إبراهيم المهيدب النسخة الأولى من دوري النخبة الآسيوية نصب عينيه، ليحققها الفريق في الموسم الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
الفوز بتلك البطولة سيكون له تأثير السحر على الفريق، الذي ربما لن يوقفه أحد عن الألقاب بعد تلك الخطوة، فهل ينجح فيها الرئيس الجديد؟.