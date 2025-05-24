الأهلي لم ينسحب أمام الزمالك.. تصريحات نارية من عدلي القيعي (فيديو)

أدلى عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، بتصريحات مثيرة بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك، والتي لم تلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر وعدم خوضه اللقاء بسبب اعتراضه على إقامتها بتحكيم أجنبي.

ونشبت أزمة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، والذي أسفر عن إقامة اللقاء بعد 5 أيام من الإعلان.

وطالب النادي الأهلي عبر بيان رسمي بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، ولكن الزمالك كان صاحب المباراة ولم يتقدم بطلب جلب طاقم تحكيم أجنبي، كما أن اللائحة تنص على أحقية الأندية بالمطالبة بالطاقم الأجنبي قبل المباراة بـ15 يوما مع تحمل تكلفته.

وأصدر الفريق الأحمر بيانا رسميا صباح يوم المباراة 11 مارس، أعلن خلاله رفضه خوض المباراة بطاقم تحكيم مصري، وهدد بالانسحاب الكامل من البطولة حال عدم تنفيذ طلباته.

وانتظر النادي الأهلي قرار اتحاد الكرة ورفض الذهاب إلى استاد القاهرة الدولي واتجه لفرع مدينة نصر بعد تأكده من وجود طاقم تحكيم مصري، حيث باءت محاولات اتحاد الكرة بالفشل بجلب طاقم تحكيم مصري بسبب ضيق الوقت.

ثم أعلن حكم المباراة صافرة النهاية بعد مرور 15 دقيقة من موعد اللقاء، واعتبر الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 طبقاً للائحة، كما اعتمدت رابطة الأندية اعتبار الأهلي خاسرا بثلاثية نظيفة، وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية المسابقة، ولكن تقدم الفريق الأحمر بتظلم وتم إلغاء النقاط الثلاث؛ ما دفع الزمالك للجوء إلى لجنة التظلمات لعودة خصم النقاط الثلاث، وهو القرار الذي أيدته لجنة التظلمات في النهاية، ليتجه ناديا الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية لطلب تجميد إعلان بطل الدوري المحلي.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: "الموضوع يتم توصيفه ومناقشته بالخطأ منذ اللحظة الأولى، وكان هناك خطأ إجرائي برفض إحضار حكام أجانب لمباراة القمة".

عدلي القيعي : الأهلي لم يعتذر عن مباراة القمة ولم ينسحب ولكنه انتظر طاقم تحكيم اجنبي برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض الآن... Posted by MBC MASR 2 on Friday, May 23, 2025

وأضاف: "عندما نعود لتقرير الحكم سنجده قال إن الأهلي لم يحضر، ولم يقل الفريق الأحمر انسحب، والمقارنة مع موقف الزمالك السنة الماضية مختلف تماما، والأهلي انتظر ولم ينسحب أو يعتذر وانتظر الإبلاغ بميعاد المباراة في انتظار الحكام الأجانب، وهناك حكام سعوديون حضروا بعد ميعاد المباراة بساعتين بعد تدخل وزير الرياضة المصري بالاتفاق مع نظيره السعودي، فلماذا لم تؤجل المباراة 24 ساعة حينها، لكن الزمالك تمسك بموقفه، ولو دخل الأهلي الاستاد وقتها لكان اعتُبر منسحبا وهو ما لم يحدث".