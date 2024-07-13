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رياضة

بسبب إشارة غير أخلاقية.. إيقاف ثنائي النصر الليبي 6 أشهر

بسبب إشارة غير أخلاقية.. إيقاف ثنائي النصر الليبي 6 أشهر
النصر الليبيالمصدر: صفحة النصر الليبي عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 7:21 م

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، عقوبات صارمة بشأن أحداث الجولة الثانية للدورة السداسية للتتويج بلقب الدوري المحلي.

وشهدت الجولة الثانية فوز النصر على الأهلي بنغازي بنتيجة 2-1 بينما فاز الأهلي طرابلس على السويحلي بنتيجة 3-1 وتعادل المدينة مع الهلال بدون أهداف.

ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب الدورة السداسية بعد الجولة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين ثم الأهلي بنغازي والمدينة برصيد نقطة واحدة وأخيرًا السويحلي بلا نقاط.

وفرضت اللجنة عقوبة مالية ضد النصر قدرها ألف دينار ليبي ونفس الغرامة ضد نادي الهلال بجانب غرامة قدرها 1500 دينار ليبي ضد السويحلي.

وقررت اللجنة معاقبة ثنائي نادي النصر المترجم وليد الإدريسي ومشرف المعدات إسماعيل بن إسماعيل بالإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب إشارة غير أخلاقية في مباراة الأهلي بنغازي بجانب غرامة مالية قدرها 4 آلاف دينار.

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وتقام مباريات الدورة السداسية للتتويج بلقب الدوري الليبي في إيطاليا بناء على قرار من الاتحاد المحلي.

وتشهد الجولة الثالثة للدورة السداسية مواجهة من العيار الثقيل بين النصر والأهلي طرابلس على ملعب غرانساسو غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

ويحمل الأهلي طرابلس لقب الدوري الليبي في نسخة الموسم الماضي.

الأهلي بنغازيالنصر الليبيالدوري الليبي

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