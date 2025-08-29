شعر مصبوغ.. يوتيوبر شهير يشكك في نوايا نيكي نيكول تجاه لامين يامال

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تأكدت علاقة النجم الإسباني لامين يامال جناح برشلونة الموهوب بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد جدل واسع على مدار الأسابيع الماضية.

وظهرت نيكي نيكول صاحبة الـ 25 عاماً برفقة لامين يامال أمام الكاميرات في بداية احتفالات المغنية الأرجنتينية بعيد ميلادها.

وظهرت ابنة مدينة روساريو الأرجنتينية أمام الكاميرات وهي تحمل كعكة مع يامال بجانب بعض الورود والبالونات احتفالاً بعيد ميلاد المغنية الشهيرة.

وطرح البعض عدة تساؤلات حول علاقة يامال مع نيكول وعلى رأسها ما كشف عنه اليوتيوبر الشهير مارتن سيريو الذي انتقد بشدة المغنية الأرجنتينية.

وقال سيريو:" إنها لا تهتم بالأمر، وارتباطها بالنجم الإسباني لشهرته كلاعب كرة قدم مصنف ضمن الأفضل، حالياً، في العالم".

وحلل المذيع سلوك المغنية الأرجنتينية بعد إعلان علاقتها بنجم برشلونة الشاب، وأصبح الموضوع رائجًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مارتن سيريو حول المغنية الأرجنتينية: "نيكي "تريبول" مغرمة بالقمة، مغرمة بها.. عندما ترى القمة، تنطلق. لا يهم من يقف على القمة".

وأضاف متحدثاً عن لامين يامال ومظهره:" "شخصٌ بهذا الشعر المصبوغ بالأشقر، يمكن أن يكون كذلك، لا يهمها".

وتساءل صانع المحتوى ساخراً: "عن ماذا تتحدثان؟ ... هذا ينطبق عليكما... عن ماذا تتحدثان؟.. أتمنى لو كنتُ ذبابة لأرى ما تتحدثان عنه ، أعتقد أنكما تحت تأثير المخدرات طوال اليوم".

وكشف سيريو أن مغنية الراب كانت على "القائمة السوداء" الخاصة به بعد أن توقفت عن متابعته على خلفية اتهامات واجهها قبل عامين وثبتت براءته منها.