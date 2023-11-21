لإنقاذ الموقف.. بيلينغهام يضغط للعب أمام قادش

ويفتقد ريال مدريد خدمات فينيسيوس جونيور للإصابة التي سيحتاج 3 أشهر على الأقل من أجل التعافي منها، كما يعاني بيلينغهام من إصابة على مستوى الكتف ولم يكتمل شفاؤه بعد.

وحسب الشيرينغيتو، فإن بيلينغهام طلب اللعب أمام قادش وهو مستعد لخوض المباراة دون إكمال عملية التعافي، وهو ما يرفضه كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن أنشيلوتي سوف يمنح اللاعب الشاب نيكو باز فرصًا أكبر خلال المباريات المقبلة من أجل ضخ دماء جديدة في خط الهجوم في ظل أزمة نقص اللاعبين.