لإنقاذ الموقف.. بيلينغهام يضغط للعب أمام قادش
كشف برنامج الشيرينغيتو عن ضغط جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد لخوض مباراة الفريق أمام قادش في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على قادش الأحد المقبل في مباراة مطاردة المتصدر جيرونا.
ويعاني ريال مدريد من نقص حاد في خط الهجوم حيث لا يملك سوى 3 لاعبين فقط متاحين للعب أمام قادش، وهم: رودريغو جوس، وخوسيلو، وبراهيم دياز.
ويفتقد ريال مدريد خدمات فينيسيوس جونيور للإصابة التي سيحتاج 3 أشهر على الأقل من أجل التعافي منها، كما يعاني بيلينغهام من إصابة على مستوى الكتف ولم يكتمل شفاؤه بعد.
وحسب الشيرينغيتو، فإن بيلينغهام طلب اللعب أمام قادش وهو مستعد لخوض المباراة دون إكمال عملية التعافي، وهو ما يرفضه كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.
وأشارت تقارير إسبانية إلى أن أنشيلوتي سوف يمنح اللاعب الشاب نيكو باز فرصًا أكبر خلال المباريات المقبلة من أجل ضخ دماء جديدة في خط الهجوم في ظل أزمة نقص اللاعبين.
ورغم تلك المعاناة، فقد شددت صحف إسبانية مقربة من ريال مدريد على عدم رغبة النادي في دخول سوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.
ودخل ريال مدريد الموسم الحالي في ظل نقص في مركز رأس الحربة والجناح المهاجم، إذ لم يتم التعاقد مع مهاجم كبير كما كان يرغب كارلو أنشيلوتي بعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.
ولا يرتدي أي لاعب في ريال مدريد هذا الموسم القميص رقم 9.