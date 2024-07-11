قبل إسبانيا وإنجلترا.. من هم أبرز 5 أساطير في تاريخ المباريات النهائية لليورو؟

لا تزال كأس أمم أوروبا لكرة القدم، تمثل إحدى أعظم المسابقات الكروية وتظاهي حتى مكانة كأس العالم بعدما تركت الكثير من الأحداث الفارقة وساهمت في بروز الكثير من الأساطير في تاريخ الساحرة المستديرة.

وقبل نهائي "الملعب الأولمبي ببرلين" يوم الأحد المقبل، بين المنتخبين الإنجليزي والإسباني، وهو الأول لهما وجها لوجه، عرفت مسابقة كأس أوروبا الكثير من الإثارة والتشويق خصوصا في المباريات النهائية للنسخ الست عشرة السابقة بين 1960 و2021.

وبين أول نهائي في كأس أمم أوروبا 1960 بفرنسا، والذي جمع الاتحاد السوفييتي (سابقا) ويوغوسلافيا (سابقا)، ونهائي النسخة الأخيرة في إنجلترا، بين المنتخب المستضيف وإيطاليا، ترصد "إرم نيوز" أبرز 5 أساطير للكرة الأوروبية تركوا بصمتهم في الدور النهائي.

التشيكوسلوفاكي أنطوانين بانينكا (يورو 1976):

لا يزال إسم أنطوانين بانينكا لامعا في تاريخ "يورو" ولا يزال النجم التشيكوسلوفاكي حتى الآن واحدا من أساطير كأس أمم أوروبا، بفضل ركلة الجزاء التاريخية الشهيرة في نهائي المسابقة سنة 1976.

وسجل بانينكا في نهائي يورو 1976ركلة جزاء بطريقة فريدة من نوعها تحولت إلى علامة مسجلة بإسمه، بعد أن خدع بها الحارس الألماني الشهير سيب ماير وأهدى بلاده اللقب القاري الوحيد حتى الآن في تاريخ البلاد.

الهولندي ماركو فان باستن (يورو 1988)

بعد 12 عاما من ركلة أنطوانين بانينكا، جاءت تصويبة النجم الهولندي ماركو فان باستن في نهائي يورو 1988 في ألمانيا، لتسلب عقول عشاق الساحرة المستديرة وتجعل إسم الهداف اللامع راسخا في تاريخ الأدوار النهائية.

وسجل فان باستن هدفا رائعا في شباك الحارس السوفييتي رينات داساييف بطريقة لا تزال حتى الآن أمرا صعبا على كل نجوم كرة القدم رغم تعاقب الأجيال وتتالي السنوات.

وفازت هولندا، التي غادرت سباق يورو 2024 أمام إنجلترا مساء الأربعاء في نصف النهائي، بلقب يورو 1988 بعد الفوز بثنائية رود خوليت وماركو فان باستن.

الألماني أوليفر بييرهوف (يورو 1996):

لم يكن أوليفر بييرهوف إسما معروفا في عالم كرة القدم ولا في منتخب ألمانيا قبل بداية كأس أمم أوروبا 1996 التي احتضنتها إنجلترا، ولكن الدور النهائي بين منتخب المانشافت ونظيره التشيكي كان بمثابة الحدث الراسخ في مسيرة المهاجم الذي كان قد أمضى لتوه مع بروسيا دورتموند.

وسجل بييرهوف أول هدف ذهبي في تاريخ يورو، حيث تم اعتماد قاعدة الهدف الذهبي للمرة الأولى في تاريخ المسابقات الأوروبية، وكان بييرهوف أول من سجل ذلك الهدف وأهدى ألمانيا اللقب القاري الثالث، وآخر ألقابها في يورو إلى الآن.

يشار إلى أن المباراة النهائية لتلك النسخة انتهت في وقتها الأصلي (1 ـ 1) بعد أن سجل باتريك بيرغر لتشيكيا ثم عدل بييرهوف نفسه النتيجة قبل تسجيل الهدف الذهبي.

الفرنسي دافيد تريزيغيه (يورو 2000):

كان نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا، المتوج بلقب كأس العالم 1998، دافيد تريزيغيه حاضرا بامتياز في نهائي يورو 2000 في ملعب فينورد، فبعد أن كان منتخب إيطاليا متقدما في المباراة بهدف مهاجمه ديلفيكيو، نجح الفرنسي سيلفان ويلتورد في تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليجبر الفريقين على المرور للوقت الإضافي، مع فرضية الهدف الذهبي.

في تلك الأثناء، تمكن روبيرت بيريس من تمرير كرة على المقاس لدافيد تريزيغيه الذي وضعه باليسرى في شباك الحارس الإيطالي تولدو ليهدي بلاده لقبا قاريا هو الثاني في تاريخ فرنسا.

الإيطالي جيان لويجي دوناروما (يورو 2020 +1)

في نهائي يورو 2020 الذي تم إجراؤه في صائفة 2021 بسبب جائحة كورونا، تصدر الحارس الإيطالي جيان لويجي دوناروما المشهد في المباراة النهائية التي جمعت المنتخب المستضيف إنجلترا بإيطاليا.

وبعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، آلت المباراة لركلات الترجيح لحسم بطل يورو 2021، والتي تألق فيها دورناروما بتصديات خارقة منحت إيطاليا اللقب القاري الثاني في تاريخها وأبكت الإنجليز الذين خسروا اللقب في الأمتار الاخيرة فيما منحتهم الكرة فرصة ثانية في يورو 2024 عندما يلتقون الأحد الإسبان في موقعة هي الأولى بين المنتخبين.