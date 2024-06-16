رونالدينيو يتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن منتخب البرازيل

تراجع رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل الأسبق، عن تصريحاته المثيرة للجدل في الساعات القليلة الماضية بشأن راقصي السامبا.

وقال رونالدينيو في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا إنه لن يشجع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا موضحًا أن هذا الجيل لا يضم لاعبين مميزين.

ورد رافينيا نجم منتخب البرازيل على تصريحات رونالدينيو مؤكدًا أن الأخير طلب بالفعل تذاكر لحضور المباريات الخاصة براقصي السامبا من فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل.