رونالدينيو يتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن منتخب البرازيل
تراجع رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل الأسبق، عن تصريحاته المثيرة للجدل في الساعات القليلة الماضية بشأن راقصي السامبا.
وقال رونالدينيو في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا إنه لن يشجع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا موضحًا أن هذا الجيل لا يضم لاعبين مميزين.
ورد رافينيا نجم منتخب البرازيل على تصريحات رونالدينيو مؤكدًا أن الأخير طلب بالفعل تذاكر لحضور المباريات الخاصة براقصي السامبا من فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل.
وتراجع نجم السيلساو السابق عن تصريحاته مؤكدًا أنه لن يتخلى أبدًا عن كرة القدم وسيساند المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.
ونشر رونالدينيو عبر حسابه بموقع إنستغرام مقاطع فيديو لمقابلات مع جماهير وجزءًا من مقابلته موضحًا أن تصريحاته تأتي في إطار حملة إعلانية ليس أكثر.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة القادمة من كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كولومبيا وكوستاريكا وباراغواي.
وحقق منتخب البرازيل لقب كوبا أمريكا 9 مرات آخرها في نسخة 2019 كما حل وصيفًا للنسخة الماضية بعد خسارة النهائي ضد الأرجنتين على ملعب (ماركانا).