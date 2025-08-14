قبل تطور الأزمة.. جون إدوارد ينهي ملفا خطيرا في الزمالك

أعلن نادي الزمالك المصري إنهاء جميع الخلافات مع البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني السابق للفريق، بعد تسوية المستحقات المالية العالقة بين الطرفين.

وكان غوميز قد غادر الزمالك منتصف الموسم الماضي متجهًا إلى نادي الفتح السعودي، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، بالإضافة إلى بعض الخلافات الإدارية.

يُذكر أن غوميز قاد الزمالك الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية أبرزها التتويج بالكونفدرالية الإفريقية، ثم الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي الغريم التقليدي، قبل أن تنتهي علاقته بالنادي فجأة.

إسدال الستار على الأزمة

جاء الاتفاق بعد مفاوضات بين إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، وجون إدوارد المدير الرياضي، وجهاز غوميز، لتجنب اللجوء إلى المسارات القانونية.

وكلف جون إدوارد محمد متولي، المستشار القانوني للفريق الأول، بإتمام اتفاقية التسوية النهائية مع المدرب البرتغالي ومساعديه.

من جانبه، أعرب غوميز عن امتنانه لجماهير الزمالك، متمنيًا للنادي التوفيق في منافساته المقبلة.