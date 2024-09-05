أزمة كبيرة تضرب الأهلي السعودي في أولى مبارياته الآسيوية

كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة كبيرة تواجه النادي الأهلي قبل أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا النخبة ضد بيرسبوليس، تخص ملعب "الجوهرة المشعة".

وكشفت تقارير أخيرة بأن مباراة الأهلي الآسيوية ستقام يوم 16 سبتمبر، بينما سيكون قبلها بيوم مباراة الاتحاد ضد الوحدة، وتحدى لؤي مشعبي، رئيس "العميد"، الجميع وأكد أن المباراة ستقام على "الجوهرة" دون تغيير.

وكشفت صحيفة "عكاظ" على أن هناك خطأ في الإجراءات الإدارية من الأهلي، سيتسبب في حرمان الفريق، حتى الآن، من خوض مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا ضد بيرسبوليس على ملعب الجوهرة، حيث تأخر مسؤولو "الراقي" في استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى، ترفض خوض مباراة بيرسبوليس على أي ملعب آخر غير ملعب الجوهرة.

فيما قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عبر قناة "SSC" تعليقا على الأزمة: "الاتحاد سيواجه الوحدة يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب الجوهرة، ثم يوم 16 من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره بيرسبوليس الإيراني، وسنجدها مسجلة أيضا للعب على الملعب نفسه".

وأضاف: "المشكلة أن الاتحاد الآسيوي يطلب تسلم الملعب الذي تقام عليه مبارياته قبل المباراة المحددة بـ48 ساعة لكي يتمكن الفريق الضيف للتدرب على الملعب نفسه".

وتابع: "حسب مصادر البرنامج، فإن إدارة كرة القدم بالأهلي طلبت حجز ملعب الجوهرة حسب الإجراء المتبع في مباريات آسيا، ولكن إدارة الملعب أبلغت نظيرتها في الأهلي أن الملعب ستقام عليه مباراة الاتحاد والوحدة؛ وبذلك سيكون من الصعوبة خوضهم مباراتهم في الموعد المحدد، وتفاجأت إدارة الراقي بالأمر وأبلغت الاتحاد الآسيوي بالحجز ولكنها لم تكمل إجراءتها مع إدار ملعب الجوهرة، ورابطة دوري المحترفين أكدت أن لا علاقة لها بهذا الأمر، وهذا الإجراء يخص الأهلي، وأن جدول بطولة آسيا يصدر قبل جدول دوري روشن من الأساس، والرابطة وجدت أثناء وضع الجدول أن الملعب لم يحجز، ومن ثم هو خطأ إجرائي من الأهلي".

وأشار: "حسب مصدر آخر تحاول الجهات المعنية من وزارة الرياضة والرابطة التواصل مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكي يوافقوا على أن تقام تدريبات الفريق الإيراني في الملعب الرديف وحينها ستقام المباراة في ملعب الجوهرة دون مشكلة، ولكن في حالة الرفض قد تقام على ملعب عبد الله الفيصل".

وأوضح: "لائحة الاتحاد الآسيوي في المادة 14 لا بد أن تكون هناك 48 ساعة ما بين وقت المباراة والملعب بسبب أمور تنظيمية مختلفة".