إجراء رسمي من الإفريقي التونسي بسبب أنباء رحيل "الساحلي"

استقرت إدارة نادي الإفريقي التونسي على اتخاذ قرار رسمي بشأن الأنباء التي أفادت برحيل محمد الساحلي المدير الفني عن منصبه.

ووقع الساحلي عقود تدريب نادي الإفريقي لمدة موسمين قادمين بعد أن أسندت إليه المهمة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي بقرار من محسن الطرابلسي الرئيس الجديد للنادي.

وشغل الساحلي من قبل منصب المدير الرياضي بنادي الإفريقي قبل توليه منصب المدير الفني خلفاً للفرنسي ديفيد بيتوني.

وكلفت إدارة الإفريقي رسميًا اللجنة القانونية بتقديم دعوى قضائية ضد وسيلة إعلامية نشرت أنباء عن رحيل محمد الساحلي عن قيادة الفريق وإقالته من منصبه.

أخبار ذات علاقة بعد الصفقات الجديدة .. هل يقدر الإفريقي على منافسة الترجي على الدوري التونسي؟

وأكد الخبير القانوني نبيل السبعي عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه سيتم اللجوء إلى النيابة غداً الاثنين ضد هذه الوسيلة الإعلامية، بسبب نشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير.

وأضاف: "كانت هنالك فرصة للاعتذار بعد صدور بيان عن النادي، ومع ذلك تمسكت الوسيلة الإعلامية بصحة الخبر".

أخبار ذات علاقة الكشف رسميا عن موعد ديربي الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

وكانت إذاعة "موزاييك" قد أكدت في وقت سابق أن إدارة الإفريقي بصدد الاستغناء عن خدمات محمد الساحلي بعد فترة وجيزة من تعيينه.

ويستعد الإفريقي لخوض منافسات الموسم الجديد أملاً في تحقيق نتائج إيجابية بعد أن احتل الفريق المركز الرابع في الدوري خلال الموسم الماضي بجانب الخروج من ربع نهائي كأس تونس.