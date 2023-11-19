أونانا خارج مباراة الكاميرون وليبيا بتصفيات كأس العالم

تأكد غياب أندريه أونانا، حارس مرمى الكاميرون، عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء، بعد خروجه مصابًا في المباراة الافتتاحية لفريقه بالمجموعة الرابعة بين الكاميرون وموريشيوس أمس السبت.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن أونانا عاد إلى فريقه مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز كي يتلقى العلاج من إصابة لم يحددها.