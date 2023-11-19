أونانا خارج مباراة الكاميرون وليبيا بتصفيات كأس العالم
أونانا عاد إلى فريقه مانشستر يونايتد
تأكد غياب أندريه أونانا، حارس مرمى الكاميرون، عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء، بعد خروجه مصابًا في المباراة الافتتاحية لفريقه بالمجموعة الرابعة بين الكاميرون وموريشيوس أمس السبت.
وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن أونانا عاد إلى فريقه مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز كي يتلقى العلاج من إصابة لم يحددها.
وبدا أن أونانا يعاني من مشكلة عضلية لدى خروجه قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون 3-صفر على موريشيوس في دوالا، لكن الاتحاد الكاميروني لم يقدم تفاصيل عن إصابته.
وذكرت عدة تقارير صحفية أن قرار أونانا مغادرة المباراة أمام موريشيوس كان إجراءً وقائيًّا وأنه قد يتمكن من خوض مباراة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، الأحد المقبل.