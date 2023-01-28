الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الوصل في دوري أدنوك
يسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مواجهات قوية تبدأ باختبار جديد للجزيرة خارج الديار أمام دبا الفجيرة، كما يلعب في نفس التوقيت البطائح أمام اتحاد كلباء ثم المواجهة الأبرز بين الوحدة والوصل.
وانطلقت الجولة، أمس الجمعة، بفوز عريض حققه العين على ضيفه عجمان بنتيجة 5-1 كما فاز بني ياس خارج ملعبه على حساب خورفكان بنتيجة 2-1.
وتغلب النصر على ضيفه الظفرة بنتيجة 1-0 كما تعادل الشارقة مع شباب الأهلي دبي بدون أهداف.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة ضد الوصل في الدوري الإماراتي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة الساعة 20:00 اليوم السبت بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.
ترتيب الفريقين
يحتل فريق الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة، وحقق الوحدة 8 انتصارات وتعادلين وتلقى 3 خسائر وسجل 26 هدفا وتلقى 12 هدفا.
ويحتل الوصل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وحقق الوصل 7 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارتين وسجل 24 هدفا وتلقى 14 هدفا.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 2-2 يوم 2 سبتمبر الماضي، ولم يحقق الوصل الفوز على الوحدة في الدوري منذ يوم 21 فبراير 2019 حين تغلب بنتيجة 1-0.
ويتصدر ترتيب هدافي الوحدة اللاعب جواو بيدرو برصيد 10 أهداف كما يتصدر ترتيب هدافي الوصل فابيو دي ليما بنفس الرصيد.
أسلحة الوحدة
يتطلع الوحدة لتحقيق الفوز لاستغلال تعادل الشارقة مع شباب الأهلي دبي ورفع رصيده إلى النقطة 29 للوصول إلى القمة.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض اختبارا صعبا أمام أحد فرق القمة التي تسعى للتتويج باللقب ويملك لاعبين على مستوى رائع.
وأوضح أنه لا توجد مباراة سهلة في دوري أدنوك فالجميع يريد تحقيق الفوز وكل نقطة صعبة للغاية مؤكدا أن فريقه جاهز للظهور بصورة قوية وتحقيق النقاط الثلاث.
وغاب الثنائي إسماعيل مطر وهزاع عمار لاعبا الوحدة عن التدريبات الأخيرة بسبب الإصابة، وتأكد عدم لحاقهما بالمباراة.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع لوكاس بيمنتا وفارس جمعة وروبن فيليب وعبدالله الكربي.
ويقود خط الوسط أدريان دا سيلفا وبجواره آلان ماركيز وعبدالله حمد وطحنون الزعابي، مع ثنائي خط الهجوم جواو بيدرو وبجواره الوافد الجديد ماتيوس بيريرا.
أوراق الوصل
يسعى الوصل أيضاً لتحقيق الانتصار لاقتحام المربع الذهبي في ظل الصراع المثير على الصدارة مع أندية الدوري الإماراتي هذا الموسم.
وقال الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لفريق الوصل، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يتوقع مباراة قوية خاصة أن الوحدة فريق منظم ويملك العديد من اللاعبين الجيدين ولكن الوصل يطمع في مواصلة النتائج الإيجابية وعينه على النقاط الثلاث.
وأوضح أن المواجهة لن تكون سهلة بين الفريقين خاصة أن دوافع الفوز متواجدة لدى لاعبي الفريقين والجميع يبحث عن حصد الانتصار.
ويعتمد الوصل على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد السناني، وأمامه رباعي خط الدفاع ألكسندر فاسيلجيفيتش وسفيان بوفينتي وسالم العزيزي وفارس خليل.
ويقود خط الوسط جيرونيمو بوبليتي وحسن إبراهيم وتوماس شنكلاي، مع ثلاثي خط الهجوم فابيو دي ليما وعلي صالح وغابريال دي سوزا.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة لن تكون سهلة بين الفريقين ومتكافئة إلى حد كبير خاصة في ظل امتلاك العديد من اللاعبين الموهوبين في الخطوط الأمامية.
وأشار إلى أن الوحدة يسعى لتحقيق الفوز على ملعبه موضحاً أن غياب إسماعيل مطر مؤثر ولكن انضمام ماتيوس بيريرا أمر مهم لتدعيم هجوم الفريق.
وأكد أن الوصل لديه عدة مواهب مميزة بجانب خبرات ليما موضحا أن المباراة ستكون مميزة وحافلة بالندية.