الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الوصل في دوري أدنوك

يسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مواجهات قوية تبدأ باختبار جديد للجزيرة خارج الديار أمام دبا الفجيرة، كما يلعب في نفس التوقيت البطائح أمام اتحاد كلباء ثم المواجهة الأبرز بين الوحدة والوصل.

وانطلقت الجولة، أمس الجمعة، بفوز عريض حققه العين على ضيفه عجمان بنتيجة 5-1 كما فاز بني ياس خارج ملعبه على حساب خورفكان بنتيجة 2-1.

وتغلب النصر على ضيفه الظفرة بنتيجة 1-0 كما تعادل الشارقة مع شباب الأهلي دبي بدون أهداف.