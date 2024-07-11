الأهلي يوافق على رحيل أليو ديانغ إلى هذا النادي السعودي

قرر مجلس إدارة الأهلي المصري، الموافقة على إعارة أليو ديانغ، لاعب الفريق إلى نادي الخلود السعودي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن مدة الإعارة ستكون موسماً واحداً، مقابل 600 ألف دولار للنادي الأهلي.

وتابع أن الخلود السعودي وافق على المبلغ المطلوب، ولكن يرغب في أن يكون العقد إعارة بنية الشراء، ووضع بندا يمنح النادي السعودي ضم اللاعب نهائيا مقابل 2 مليون دولار.

وأضاف أن الأهلي رفض وضع بند شراء نهائي في عقد اللاعب أليو ديانغ، ولكن النادي السعودي يتمسك بهذا البند.

وأشار إلى أن هناك جلسة ستعقد بين مسؤولي الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة لحل هذه الأزمة والوصول إلى نقطة اتفاق.

واختتم بأن أليو ديانغ متمسك بالرحيل عن الأهلي وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

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يذكر أن أليو ديانغ لعب 21 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في المسابقات جميعها.

وإجمالا شارك ديانغ مع الأهلي في 209 مباريات سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 11 في المسابقات جميعها.