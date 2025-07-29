عرض تاريخي.. كم المبلغ الذي سيعرضه ليفربول لشراء إيزاك؟

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة ليفربول لديها إصرار كبير على التعاقد مع السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعمل إدارة "الريدز" حاليًا على بيع عقد لاعبها الكولومبي لويس دياز، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

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وكشف الصحفي الشهير في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أن بايرن اقترب من إتمام الاتفاق مع ليفربول لضم اللاعب الكولومبي مقابل 75 مليون يورو.

وسيوقع دياز على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف عام 2029.

وكشفت العديد من التقارير أن ليفربول سيستخدم ذلك المبلغ لضم إيزاك، مهاجم نيوكاسل.

ويطلب نيوكاسل الحصول على 150 مليون إسترليني للموافقة على بيع مهاجمه السويدي.

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول حدد موعدًا مع إدارة نيوكاسل لبدء محادثاته الرسمية هذا الأسبوع، من أجل مناقشة صفقة إيزاك.

وأوضحت أن ليفربول ينوي إبلاغ نيوكاسل يونايتد في تلك المحادثات بنيته تقديم عرض رسمي قريبًا.

وشددت على أنه بمجرد بدء المحادثات، من المتوقع أن يتقدم مسؤولو "الريدز" بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني وبدء المفاوضات بكامل طاقتهم.

وعلى الرغم من إنفاقهم أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، إلا أنهم قد يعودون إلى سوق الانتقالات مجددًا لمحاولة التعاقد مع إيزاك.

ذكرت التقارير الأخيرة أن تقديم ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار) لضم إيزاك قد يؤدي إلى رفع إجمالي إنفاق ليفربول في صيف 2025 إلى نحو 430 مليون جنيه إسترليني (575 مليون دولار).

وسيكسر هذا الرقم الرقم القياسي العالمي لأعلى إنفاق في نافذة انتقالات واحدة، والمسجل باسم تشيلسي في صيف 2023، والذي بلغ 404 ملايين جنيه إسترليني (540 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي).

ويُعزى هذا الاستثمار الضخم، وفقًا للتقارير، إلى ارتفاع إيرادات "الريدز" والجوائز المالية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق المحدود التي اتبعها النادي في صيف العام الماضي؛ ما رفع سقف لوائح الاستدامة المالية إلى مستويات مريحة.