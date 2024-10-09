"هنعمل حفلة".. محمد الدماطي يسخر من تصريحات رئيس الزمالك (فيديو)

سخر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، من تصريح حسين لبيب رئيس الزمالك المتكرر بأن "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكان حسين لبيب، رئيس النادي الأبيض، قد كرر مؤخرا مقولة إن "نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر".

وقال محمد الدماطي لقناة الأهلي: "عقب نهائي السوبر الأفريقي، وصلت لي بعض تصريحات من جانب رئيس وأعضاء مجلس الزمالك واعتقدت أن بها مبالغة وفيها فبركة، ولكنه اتضح بعد ذلك أنها حقيقية".

وأضاف ساخرًا: "اللي عاوز يقول أي حاجة مبروك عليه، مبروك على الزمالك التصريح ده، هنروح نبارك ونعمل حفلة ونجيب ورد".

واختتم: "إحنا الأهلي نريد بطولات.. هم أصحابنا وحبايبنا ويعرفوا يفرحوا بالألقاب ومبروك عليهم".

يذكر أن الدماطي قد أثار الجدل في وقت سابق، بعد أن تفاعل مع حصول فريق الأهلي لكرة اليد على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بالتغلب على برشلونة الإسباني.

وقال الدماطي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "مليون مبارك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم بعد الفوز على أبطال أوروبا".

وأضاف: "مبارك للاعبين، والجهاز الفني، وإدارة النشاط الرياضي.. إنجاز عالمي للأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم.. ومن يجادل سيحصل على إيقاف دقيقتين، والقادم أفضل إن شاء الله"، قبل أن يحذف الجملة الأخيرة.