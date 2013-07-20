لالوفيتش: نأمل أن تعزز بطولة في اليونان مكانة المصارعة

أثينا - يأمل نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، أن يعزز إقامة بطولة في اليونان مهد الألعاب مكانة هذه الرياضة، من أجل إقناع مسؤولي اللجنة الاولمبية الدولية بإدراج المصارعة ضمن جدول منافسات دورة 2020.

وفي مفاجئة من العيار الثقيل قررت اللجنة الاولمبية في شباط/فبراير الماضي استبعاد المصارعة من البرنامج الأولمبي، لكنها عادت لتدرجها ضمن قائمة مختصرة لرياضات ستتنافس على الانضمام لهذه الالعاب.

وانضمت المصارعة إلى البيسبول والاسكواش في قائمة مختصرة من ثلاث رياضات ستشارك إحداها في ألعاب 2020.

وستختار اللجنة الاولمبية الدولية الرياضة الفائزة في اجتماعها في بوينس آيرس في أيلول/سبتمبر.

وقال الصربي لالوفيتش إنّ إقامة البطولة في اليونان سيبعث برسالة قوية للجنة الاولمبية الدولية.

وأرادت اللجنة الاولمبية الدولية إجراء تغييرات في برنامج الرياضات الأولمبية ليصبح أكثر ملائمة للأجيال الشابة من المشجعين والرعاة.