ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2-صفر، يوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته القادمة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل ليتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ست نقاط وفقدت كل آمالها في التأهل لكأس العالم.

تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة 41 أحرزه محمد صلاح من ركلة جزاء.

وضاعف منتخب مصر النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق عمر مرموش من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر لمس لاعب إثيوبيا الكرة باليد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على إثيوبيا:

1- مصر (19 نقطة).

2- بوركينا فاسو (14 نقطة).

3- سيراليون (9 نقاط).

4- غينيا بيساو (7 نقاط).

5- إثيوبيا (6 نقاط).

6- جيبوتي (نقطة واحدة).