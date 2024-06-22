روديغر هدّافا لأسكتلندا.. الأهداف العكسية "تتصدر" ترتيب هدافي يورو

وسجل 6 لاعبين حتى الآن أهدافا عكسية في شباك منتخباتهم حيث كانت البداية بالمدافع الألماني ونجم ريال مدريد أنطونيو روديغر في مرمى منتخب بلاده أمام اسكتلندا في افتتاح المسابقة.

ورغم أن ألمانيا فازت (5 ـ 1) إلا أن هدف روديغر كان تاريخيا للمنتخب الاسكتلندي الذي يملك حتى الآن هدفا يتيما في المسابقة لم يسجله لاعبوه ما يعني أن مدافع الريال هو أفضل هداف لاسكتلندا حتى الآن وهو أيضا أفضل هداف للأخيرة في تاريخ النهائيات.