روديغر هدّافا لأسكتلندا.. الأهداف العكسية "تتصدر" ترتيب هدافي يورو
تصدرت الأهداف العكسية المشهد حتى الآن في كأس أمم أوروبا 2024 وذلك بعدما سدد 6 لاعبين حتى الآن الكرة في مرمى منتخباتهم محرزين أهدافا بالنيران الصديقة لمنافسيهم.
ومساء السبت، في مباراة تركيا والبرتغال، التي تقام حاليا في ملعب "سيغنال إدونا بارك" في دورتموند، انضم المدافع التركي ساميت أكايدين إلى قائمة هدافي اليورو العكسيين عندما وضع الكرة بطريقة نادرا ما تشهدها ملاعب الكرة في مرمى فريقه بعد خطأ مشترك بينه وبين الحارس ألتاي.
وسجل 6 لاعبين حتى الآن أهدافا عكسية في شباك منتخباتهم حيث كانت البداية بالمدافع الألماني ونجم ريال مدريد أنطونيو روديغر في مرمى منتخب بلاده أمام اسكتلندا في افتتاح المسابقة.
ورغم أن ألمانيا فازت (5 ـ 1) إلا أن هدف روديغر كان تاريخيا للمنتخب الاسكتلندي الذي يملك حتى الآن هدفا يتيما في المسابقة لم يسجله لاعبوه ما يعني أن مدافع الريال هو أفضل هداف لاسكتلندا حتى الآن وهو أيضا أفضل هداف للأخيرة في تاريخ النهائيات.
وإلى جانب روديغر، سجل كل من الكرواتي هارناك هدفا في مرمى فريقه خلال مباراة إسبانيا (3 ـ 0) وبعده جاء الدور على النمساوي ووبر الذي أهدى رفاق كيليان مبابي فوزهم الأول في النهائيات وذلك في المباراة التي فازت فيها فرنسا على النمسا بهدف دون رد.
كما منح الإيطالي كالافيوري منتخب إسبانيا فوزا هاما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عندما سجل في شباك مواطنه جيان لويجي دوناروما هدفا منح لاروخا نقاط الفوز.
وبدوره دوّن الألباني كلاوس جياسولا إسمه في تاريخ النهائيات عندما سجل هدفا في مرمى منتخب بلاده أمام كرواتيا قبل أن يسجل هدف التعادل لألبانيا في الوقت القاتل من المباراة التي انتهت (2 ـ 2).
ويشار إلى أن الألماني جمال موسيالا ينفرد حاليا بصدارة هدافي اليورو برصيد هدفين مع السلوفاكي إيفان سكرانز والجورجي جيورج ميكاوتادزي.