استقرت السلطات الفرنسية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية على السماح للعداءة المسلمة سونكامبا سيلا، بارتداء غطاء رأس، بدلاً من الحجاب، في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

ويصل آلاف الرياضيين، ومن بينهم بعض النساء المحجبات، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مما يسلط الضوء دوليًا على التوتر في فرنسا بشأن الهوية الوطنية والتمييز ضد المسلمين.

سونكامبا سيلا، وهي إحدى أعضاء فريق التتابع الفرنسي لمسافة 400 متر، كتبت على حسابها على إنستغرام يوم الاثنين الماضي، أن حجابها سيمنعها من الظهور في حفل الافتتاح الضخم يوم الجمعة على طول نهر السين.

ولكن قررت السلطات الفرنسية مساء يوم الخميس، السماح للعداءة الفرنسية سونكامبا سيلا بالمشاركة في مراسم افتتاح أولمبياد باريس، وهي ترتدي قبعة تتضمن غطاء رأس بدلاً من الحجاب.

واُتُّخِذ القرار بعد اتفاق أبرمته الحكومة الفرنسية، مع اللجنة الأولمبية الفرنسية.

وتطبق فرنسا، موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، قوانين لحماية مبدأ العلمانية الذي يحظر بموجبه على موظفي الدولة وتلاميذ المدارس ارتداء الرموز والملابس الدينية في المؤسسات العامة.

وحرصًا على تجنب حدوث خلاف داخلي محرج أمام العالم، قال المسؤولون الحكوميون والمسؤولون الأولمبيون الفرنسيون إنهم على استعداد لإيجاد حل لمشكلة سيلا، رغم عدم وضوح الحل المقترح.

وقال دافيد لابارتين، رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية، إن البعثة الأولمبية الفرنسية "تشارك في مهمة خدمة عامة، وفي هذا الصدد فهي ملزمة بمراعاة العلمانية".

وليس لدى اللجنة الأولمبية الدولية قواعد ضد ارتداء أغطية الرأس الدينية.