السلطات الصينية تتصدى لـ"الهوس الجماهيري" بأبطال الأولمبياد

يواجه الرياضيون الصينيون المتوَّجون بالميداليات في أولمبياد باريس 2024 ضغوطاً شديدة نتيجة تدفق الحشود إلى منازلهم.

ولجأ لاعب الجمباز تشانغ بوهينغ إلى الاختباء في حمام بمطار بكين هرباً من المعجبين المزعجين، كما وصل المعجبون إلى منزل بطلة الغطس الصينية كوان هونغشان، البالغة من العمر 17 عامًا، بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد باريس، وبدأت السلطات الصينية في تنفيذ إجراءات صارمة ضد المشجعين المسيئين.

ويعد هذان مثالين حديثين لِما تسميه وسائل الإعلام الحكومية بـ"التعلق السام" وقد تعهدت السلطات الصينية بإنهاء هذا الأمر.

بعض من هذا الإعجاب تجاه نجوم الرياضة في الصين أخذ منحى أكثر ظلامية، مثل هوس المعجبين بحياة الرياضيين الشخصية، التنمر الإلكتروني على الخصوم، أو انتقاد الحكام بزعم أنهم منحازون.

ويقول الخبراء، وفقاً لموقع "thestar"، إن هذا السلوك يعكس ما كان مخصصاً في السابق للمشاهير في عالم الترفيه، قبل أن تتحرك الحكومة الصينية للحد من الهوس المفرط حولهم.

وكانت كوان محور اهتمام مكثف منذ فوزها بلقبين أولمبيين في الغطس في دورة ألعاب باريس، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية التي حصلت عليها في دورة طوكيو التي تأجلت بسبب الوباء في عام 2021.

وهكذا كان الإقبال عليها، حيث تجمع الناس في مسقط رأسها في الريف في قوانغدونغ، لدرجة أنها تجنبت العودة إلى المنزل.

وفي هذا الأسبوع، أثناء زيارة الفريق الأولمبي الصيني إلى ماكاو، التقطت عدسات المصورين كوان، وهي تبكي بعد أن تجمع حولها المعجبون في فندقها.

قال جيان شو، الخبير في دراسات المشاهير الصينيين بجامعة ديكين في أستراليا، إن نجوم الرياضة الصينيين ظهروا بشكل متزايد في البرامج التلفزيونية والبث المباشر؛ ما حولهم إلى مشاهير.

وأطلق جيان على ذلك اسم الاستغلال التجاري و"الترفيهي" للرياضيين الصينيين.

ووفقاً لجيان، فقد حول العديد من الشباب اهتمامهم عبر الإنترنت إلى نجوم الرياضة بعد أن بدأت السلطات في تشديد الرقابة على مجموعات المعجبين بالمشاهير في عام 2021.

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وكانت السلطات تشعر بالقلق إزاء تأثير نوادي المعجبين على الشباب وبعض السلوكيات التي تصاحبها.

وقال جيان لوكالة "فرانس برس"، إن المعجبين يعتقدون أن عالم الرياضة "منطقة آمنة نسبيّا؛ بسبب أهمية الرياضة للأمة والمكانة العالية لنجوم الرياضة كقدوة".

يذكر أن الولايات المتحدة تتسيد جدول الميداليات النهائي في أولمبياد باريس 2024، رغم تساويها مع الصين بـ40 ذهبية بفضل تفوقها في الميداليات الفضية والإجمالي عن غريمتها.