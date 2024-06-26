ليفاندوفسكي يفجر ثورة غضب مبابي (فيديو)

فجر روبرت ليفاندوفسكي، نجم منتخب بولندا، ثورة غضب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء وانتهى بالتعادل1-1، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل مبابي هدف التقدم في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا، بينما تعادل منتخب بولندا بهدف سجله ليفاندوفسكي من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 79.