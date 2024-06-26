ليفاندوفسكي يفجر ثورة غضب مبابي (فيديو)
فجر روبرت ليفاندوفسكي، نجم منتخب بولندا، ثورة غضب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء وانتهى بالتعادل1-1، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وسجل مبابي هدف التقدم في الدقيقة 56 من ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا، بينما تعادل منتخب بولندا بهدف سجله ليفاندوفسكي من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 79.
وحدث التحام بين ليفاندوفسكي ومبابي خلال إحدى الكرات المشتركة، أمسك بعدها نجم فرنسا وجهه.
وأظهرت الكاميرات أن ليفاندوفسكي وجه ضربة إلى أنف مبابي؛ موضع إصابته التي تعرض لها في لقاء النمسا بالجولة الأولى.
وأثار تصرف قائد بولندا غضب مبابي، الذي ظهر وهو يوجه السباب للمهاجم البولندي.
وشارك مبابي مرتديًا قناعا للوجه، بعد أن تعرض لإصابة قوية في الأنف، خلال مباراة النمسا، ولم يشارك بسببها في لقاء هولندا بالجولة الثانية.
ويلعب ليفاندوفسكي بقميص برشلونة الإسباني، كما أن مبابي أتم إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل، بعد رحلة استمرت 6 مواسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي.