هالاند يثير القلق قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومع تفوق آرسنال المتصدر بفارق ثماني نقاط عن سيتي صاحب المركز الثاني، يحتاج حامل اللقب للحصول على ثلاث نقاط أمام فريق المدرب يورغن كلوب لضمان عدم توسيع آرسنال الفارق.

ويستضيف آرسنال الذي تتبقى له 10 مباريات على نهاية الموسم ويسعى لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ موسم 2003-2004، ليدز يونايتد صاحب المركز 14 في وقت لاحق يوم السبت.

ويعاني المهاجم النرويجي هالاند، الذي سجل 42 هدفا في 37 مباراة مع سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند، من إصابة في أعلى الفخذ وغاب عن التدريبات اليوم الخميس بعد عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي.

وقال ألفي والد هالاند للتلفزيون النرويجي الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن يتعافى المهاجم في الوقت المناسب قبل مواجهة ليفربول.

وأضاف: "لا يمكنك الغياب عن التدريبات لمدة أسبوعين وبعدها تدخل مواجهة بهذا الحجم مباشرة".