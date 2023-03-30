هالاند يثير القلق قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول
يأمل مشجعو مانشستر سيتي في تعافي ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند قبل مواجهة مرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، حيث تشعر جماهير السيتي بالقلق بعد غياب هداف الفريق عن تدريبات اليوم.
ومع تفوق آرسنال المتصدر بفارق ثماني نقاط عن سيتي صاحب المركز الثاني، يحتاج حامل اللقب للحصول على ثلاث نقاط أمام فريق المدرب يورغن كلوب لضمان عدم توسيع آرسنال الفارق.
ويستضيف آرسنال الذي تتبقى له 10 مباريات على نهاية الموسم ويسعى لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ موسم 2003-2004، ليدز يونايتد صاحب المركز 14 في وقت لاحق يوم السبت.
ويعاني المهاجم النرويجي هالاند، الذي سجل 42 هدفا في 37 مباراة مع سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند، من إصابة في أعلى الفخذ وغاب عن التدريبات اليوم الخميس بعد عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي.
وقال ألفي والد هالاند للتلفزيون النرويجي الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن يتعافى المهاجم في الوقت المناسب قبل مواجهة ليفربول.
وأضاف: "لا يمكنك الغياب عن التدريبات لمدة أسبوعين وبعدها تدخل مواجهة بهذا الحجم مباشرة".
وسيكون غياب هالاند وزميله لاعب خط وسط إنجترا فيل فودن أيضا بعد جراحة لاستئصال الزائدة الدودية محل ترحيب من مشجعي آرسنال وكذلك ليفربول صاحب المركز السادس والذي لا يزال يقاتل على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكتب صانع لعب آرسنال السابق بول ميرسون في موقع شبكة سكاي سبورتس: "ستكون المواجهة مثل نهائي الكأس بالنسبة لمانشستر سيتي".
وأضاف: "عليهم الفوز في هذه المباراة.. حال الفوز ستتقلص الفجوة لخمس نقاط مرة أخرى وسيعود الضغط على آرسنال الذي لا يزال أمامه بعض المباريات الصعبة".
وتابع: "تعادل سيتي وفوز آرسنال على ليدز يوم السبت سيرفع الفارق إلى 10 نقاط وبالتالي قد تصبح مهمة المنافسة على لقب الدوري قد انتهت تقريبا بالنسبة للسيتي".
وسيلعب آرسنال مع ليفربول في آنفيلد في التاسع من أبريل وسيلتقي مع سيتي على ملعب الاتحاد في 26 أبريل في مواجهة ثأرية بعد الخسارة أمام غريمه في ملعب الإمارات في فبراير/ شباط.